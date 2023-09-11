وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية ببني سويف

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، محافظة بني سويف، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشمل برنامج الزيارة تفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وافتتاح معرض منتجات منصة "أيادي مصر" للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.