الإمارات تتخذ إجراءات عاجلة وسريعة بعد زلزال المغرب المُدمّر

وجه "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لفرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي كافة بسرعة تقديم أنواع المساعدة والدعم كافة المطلوب لزملائهم من فرق الإنقاذ في "المغرب"، ومد يد العون لهم في إنقاذ ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب مُدنًا مختلفة في البلاد، حسبما أفادت "وسائل إعلام إماراتية"، اليوم السبت.

كما وجه كذلك مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، والمؤسسات الخيرية كافة التابعة لها، بسرعة تقديم أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين كافة.

كما دعا المؤسسة أيضًا إلى البدء في إعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب.

الجيش المغربي يُعلن حالة الاستنفار بعد الزلزال المُدمّر:

أعلنت "القوات المسلحة الملكية في المغرب"، حالة الاستنفار، إذ هرعت في اتجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المُتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

زلزال المغرب

وأشارت جريدة "هسبريس الإلكترونية" المغربية، إلى انتشار عدد كبير من آليات القوات المسلحة الملكية طول الطريق الرابط بين الدار البيضاء ومراكش متجهة صوب مدينة النخيل.

كما استعانت القوات المسلحة بالجرافات، التي من شأنها أن تساعد في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلًا عن سيارات إسعاف تابعة لها وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.