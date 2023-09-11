وكيل صحة قنا يعقد إجتماعا مع مديري الإدارات الفنية

عقد الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك لمناقشة سير العمل بالإدارات المختلفة ووضع خطط تشغيل للمرحلة القادمة. وأوضح بدران أن الإجتماعات قد ناقشت العديد من الأمور والتي من أهمها :

مراجعة القوي البشرية للفريق الطبي من الصيادلة والأطباء والتمريض، التأكيد علي العلاج الحر بضرورة متابعة منافذ الخدمة الطبية الخاصة، مناقشة المبادرات الرئاسية ومدي تقديم خدماتها للمواطنين.

فضلا على مراجعة موقف مشروعات " حياة كريمة بالوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، ومشروع الإنتهاء وتشغيل مستشفيات أبوتشت، نجع حمادي ، دشنا ونسب الإنتهاء من التجهيزات النهائية بمستشفي نجع حمادي العام.

مراجعة موقف المستلزمات الطبية وضرورة توفير متطلبات الوحدات والمستشفيات، وكذلك التأكيد علي خطط المرور والمتابعة لمنظومة القطاع الصحي بالوحدات الصحية والمستشفيات.

مراجعة تردد إدارة العلاج الطبيعي ومناقشة حالة الصيانة لأجهزة العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات، و مراجعة أعمال ناقلات الأمراض والتأكيد علي ضرورة التصدي لناقلات الأمراض والبعوض الذي يسبب الضرر للمواطنين.

التأكيد علي دعم خدمات القوافل الطبية ودورها في وصول الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، و التعاون البناء بين مستشفيات الصحة ومستشفيات الجامعة في الدفع بالخدمات الطبية الملائمة للمرضي بالمستشفيات.

وشدد بدران علي بذل أقصي جهد من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة بما يتلائم وتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.