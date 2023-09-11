وصول العاصفة دانيال إلى مصر وأمطار متوقعة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة دانيال التي ضربت السواحل الجنوبية للبلاد أمس بعد وصولها من الأراضي الليبية.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الإثنين، إن تأثير العاصفة دانيال على البلاد ضعيف عن الذي حدث في ليبيا، وستؤثر على المنطقة الغربية اليوم.

وأوضحت أن العاصفة دانيال عبارة عن منخفض جوي يصاحبه أمطار بين متوسطة وغزيرة ورعدية على سيوة والسلوم، مضيفة أنها ستثير الرمال والأتربة وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وبعض المناطق من القاهرة.

أمطار على الإسكندرية بسبب العاصفة دانيال

وذكرت أن الإسكندرية قد تشهد أمطارًا أيضًا بسبب العاصفة دانيال، وغدًا متوقع أن تكون هناك أمطار متفاوتة الشدة والمناطق الساحلية ستكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية.

وأكدت أن أغلب المحافظات الشمالية ستشهد سقوط أمطار ومتوقع انخفاض غدًا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات وأجواء خريفية، موضحة أن الأمواج ستكون من 2 إلى 3 أمتار والأمطار يتوقع أن تبدأ من مساء اليوم في السواحل وتكون شدتها في مطروح من متوسطة إلى غزيرة وفي الإسكندرية ستكون متوسطة، ومن مساء الأربعاء أو صباح الخميس يكون هناك تحسن في درجات الحرارة بشكل كبير.

نصائح للتعامل مع العواصف

الاطلاع على التحذيرات والتوجيهات: تابع تقارير الطقس وتحذيرات العاصفة الصادرة عن السلطات المحلية والمصادر الموثوقة. اتبع التوجيهات بعناية وتجنب المناطق المخاطرة.

تأمين الممتلكات: قم بتأمين الممتلكات الخارجية وضعها في مكان آمن. قم بتثبيت أي أجسام خفيفة قد تتطاير بسهولة في الرياح القوية.

التجهيزات المنزلية: قم بتجهيز منزلك بالضروريات الأساسية مثل إمدادات الماء والطعام والشموع والبطاريات والمصابيح اليدوية. قم بشحن الأجهزة الهامة مثل هواتف الخلوي والأجهزة الطبية.

البقاء في مأوى آمن: قد يُنصح بالبقاء في المأوى الآمن أثناء العاصفة، خاصة إذا كانت الرياح قوية جدًا. تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة واسمح للأشخاص بالبقاء بعيدًا عن النوافذ والأشياء الزجاجية.

تجنب التنزه بالسيارة: تجنب السفر بالسيارة أثناء العاصفة إلا إذا كان ذلك ضروريًا. الرياح القوية والأمطار الشديدة يمكن أن تجعل القيادة غير آمنة وتزيد من احتمال وقوع حوادث.

البقاء على اتصال: حافظ على التواصل مع الأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بحالتك والتأكد من سلامتهم. استخدم وسائل الاتصال المختلفة مثل الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لإبلاغ الآخرين بأي طوارئ.

تجنب الأماكن المغمورة بالمياه: تجنب المناطق المغمورة بالمياه، سواء كانت الأمطار الغزيرة أو الفيضانات الناجمة عن العاصفة. قد تكون المياه متدفقة بقوة وتشكل خطرًا على الحياة.

تجنب الأماكن المكشوفة: تجنب الوقوف تحت الأشجار أو الهياكل المعرضة للعواصف، حيث قد تسقط أغصان الأشجار أو الأجسام الثقيلة بسبب الرياح القوية.