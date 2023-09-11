موعد وصول مهاجم الأهلي أنطوني موديست (فيديو)

قال الناقد الرياضي ‏أحمد فهمي، إن صفقة النادي الأهلي الجديدة المهاجم انطوني موديست صفقة رائعة للنادي الأهلي ولاعب له خبرات كبيرة جدا في الدوري الألماني والدوري الفرنسي



‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر الشاشة "cbc"، أن اللاعب موديست سوف يصل إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين.

موديست يصل إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين

وأشار إلى أنهتم عقد جلسة اليوم لحسم الرتوش الأخيرة في العقد وأمير توفيق سوف يصطحب اللاعب الفرنسي موديست إلى القاهرة غدا من أجل الإعلان الرسمي.