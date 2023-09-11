نجم الأهلي السابق: رحيل تامر أبوالعينين ليس من اختصاص خالد بيبو

أكد عمرو الحديدي لاعب الأهلي السابق، أن رحيل تامر أبوالعينين عن الجهاز الطبي بالنادي، ليس من اختصاص خالد بيبو مدير الكرة، ولكن يتم التنسيق بين المدرب السويسري مارسيل كولر، مع مجلس الإدارة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "سبق ورحل عن الأهلي أطباء مثل إيهاب علي وخالد محمود، وبعضهم لم يخرج للتعليق على الأمر، لكن الدكتور تامر هو من خرج للإدلاء بالتصريحات، قد يكون اختلاف وجهات نظر في سياسة العمل، وهناك حالة عدم تجانس وشكوى من اللاعبين".

وأضاف: "التعاقد مع موديست أمر جيد للأهلي، وعامل السن لا يتحدث فيه سوى الجمهور والإعلام هنا في مصر، هناك لاعبين وصلت لسن 40 ولازالت تشارك في المباريات حتى الآن، وسبق وأشاد روي فيتوريا بعدة لاعبين مثل وليد سليمان ومحمد عبدالشافي".

وواصل: "موديست كان لديه عروض أوروبية من سامبدوريا وإينتراخت فرانكفورت، والأهلي سوف يستفيد منـه فنيا بشكل كبير خلال الموسم الجديد، وأوافق على الصفق تماما ولا نضع عامل السن في عين الاعتبار، وسوف يتم الاشادة بكل مسئولي النادي عقب نجاح اللاعب، لأننا نقيم الأمور في الملعب فقط".