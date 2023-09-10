انتظام الرباعي الدولي في مران الأهلي الجماعي اليوم

انتظم الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الأفريقي.‏

رباعي الأهلي الدولي ينتظم في المران الجماعي اليوم:

وشارك الرباعي الدولي في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم ‏مع المنتخب الوطني، والتي شاركت في مواجهة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار 2024.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ‏العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته ‏مباراة ودية أمام فريق «‏NK Aluminiji‏» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.‏

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 15 ‏سبتمبر الجاري باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.‏