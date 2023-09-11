مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في مسجد بالفيوم

لقى عامل من عزبة أبوناعورة بقريه ترسا بمركز سنورس بالفيوم، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله في صب خرسانة أحدى المساجد بقريه ترسا بمركز سنورس .تم نقل الجثة الي المستشفي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالفيوم إشارة من مستشفى سنورس المركزي، بوصول "ابراهيم خميس عبد الحميد 44 عاما - عامل - من عزبه ابو ناعورة بقرية ترسا جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي.

انتقلت اجهزة شرطة سنورس إلي موقع البلاغ، وكذلك المستشفى تبين انه ، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وتم إيداع الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة التي إمرت بتسليم الجثمان لأسرته فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق



