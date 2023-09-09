الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للدور الأول؛ لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت موقع التنسيق مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، حيث أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

وتستهدف المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 الطلاب الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50% في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالبا، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50% بإجمالي عدد الطلاب: 50983 طالبا، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 134846 طالبا.

خطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

- ستظهر بيانات الطالب والضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

- تظهر شاشة اختيار وتعديل رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 التي تحتوي على 75 رغبة.

- اختار رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 وملء كافة الخانات المتاحة.

- بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات اضغط على حفظ وسيظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.