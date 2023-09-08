ريم طارق معلقة على انتهاء خلافها مع حسن شاكوش.. "خراب البيوت مش ترند"

وجهت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ، رسالة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد إنتهاء أزمتها مع طليقها، وحصولها على كافة حقوقها الشرعية.

وكتبت ريم طارق عبر حسابها بموقع “انستجرام”: اللهم لك الحمد الموضوع خلص على خير ودا اللي كنت بتمناه من البداية".

وأضافت طليقة حسن شاكوش، قائلة:" خراب البيوت وحش ومش ترند دا إن أبغض الحلال عند الله الطلاق اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم، ربنا ما يكتب على أي حد التشتيت أو تفريق القلوب".

واختتمت ريم طارق، قائلة:" ربنا يكتبلنا الخير ويعوضنا في اللي جاي ويبعد عنكم جميعًا خراب وهدم البيوت".

حسن شاكوش يعلق على إعتذار طليقته ريم طارق:"مش من تربيتي أشهّر ببنات الناس"

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، علق على اعتذار طليقته ريم طارق، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مؤكدًا أنه قبل اعتذارها عن ما بدر منها من إساءة في حقه.

حسن شاكوش

وأعاد حسن شاكوش نشر مقطع فيديو إعتذار طليقته، معلقًا عليه، قائلًا:" شاكوش قائلًا: أنا أولا بشكرك يا ريم على كلمة الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي إنك مشوفتيش مني غير الخير، وقابل اعتذارك على ما صدر منك وأنا مكنش ليا أي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي إني أشهّر ببنات الناس حتى لو رد على كلام يجرحني أو إساءة ليا ".

وتابع "شاكوش":" مع إن ده كان مأثر عليّا نفسيًا وعلى أهلي وكل اللي حوليا وقابل اعتذارك، وعفا الله عما سلف والمسامح كريم، وأتمنالك كل خير في حياتك وأشوفك دايمًا بخير ".

ريم طارق وحسن شاكوش

وإعتذرت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش له خلال فيديو جديد، وذلك بعد حصولها على كافة حقوقها الشرعية، وقالت خلال الفيديو:" الحمد الله.. أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمد لله إني طلعت شخص كويس، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم".

وأضافت ريم طارق:" وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من أهلي أو مامته فـ حقهم على راسي وكل شيء قسمة ونصيب".