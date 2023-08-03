ريم طارق تعود إلى الأضواء من جديد وتقاضي مواقع التواصل الاجتماعي

عادت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش إلى الأضواء مرة أخرى، بعد أن قاجئت الجمهور بقرار صادم عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ريم طارق تقاضي مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت ريم طارق عن مقاضاتها لبعض الحسابات عبر مواقع السوشيال ميديا، والتي هاجمتها بقسوة خلال الأونة الأخيرة، حيث كتبت عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على إنستجرام :" مساء الخير حابة ابلغكم ان اي بيدج او جروب كتب عني الفترة اللي فاتت اني عملت محضر ضده ".

طلاق ريم طارق وحسن شاكوش رسميًا

كشفت محامية حسن شاكوش، طلاق موكلها إلى ريم طارق غيابيًا بتاريخ 13 يوليو الجاري، ووصلت إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اليوم الأحد، وطلبت إثبات الحالة وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغا من محامية تدعي سامية على، موكلة حسن شاكوش، المقيم بدائرة القسم، وأفادت بطلاق موكلها إلى ريم غيابيا وطلبت إثبات الحالة.

ريم طارق وحسن شاكوش

ريم طارق تكشف اسباب طلاقها من حسن شاكوش

حلت الشابة ريم طارق ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج 90 دقيقة، المعروض عبر قناة المحور، وكشفت عن الدوافع الحقيقة التي دفعتها لطلب الطلاق من مطرب المهرجانات حسن شاكوش قائلة :" الموضوع أكبر من الخيانة دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا أنا مش هقدر أقول، أنا تعبانة ونفسي أقول لكل الناس، بس مش هقدر، لأني هبقى فضحت بن آدم وأنا مش هقدر أشيل الذنب ده، الموضوع كبير مش هقدر أحكيه".

وتابعت حديثها :"أنا اتحملت اللي محدش يتحمله، من رابع يوم زواج وبشوف كل يوم قصة وموضوع، حاجات وحشة، وشوفت أبشع حاجات ممكن حد يشوفها، أنا أو غيري مش هنقدر نتحملها بعيدًا عن الخيانة".

ريم طارق وحسن شاكوش

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويدافع عن نفسه

خرج المطرب حسن شاكوش عن صمته ودافع عن نفسه، من خلال فيديو نشره عبر حسابه بفيسوك قائلًا :"عارفين المشكلة اللي كانت بيني وبين الإنسانة اللي كانت مراتي وكنت ساكت جدًا والفترة اللي فاتت نزلت بوست على صفحتي، وقلت مستحيل أتكلم على واحدة كانت مراتي أو مش مراتي ولا عمري جبت سيرة بنت أو غلطت في حق بنت، وعارف يعني إيه المرأة المصرية وشرف المرأة المصرية، وزي ما الست ليها شرف وكرامة الراجل ليه شرف وكرامة".

وتابع شاكوش :" شغلنا معتمد على سمعتنا واتجاهي واتجاه شغلي للبنات وللمجتمع بتاعي واللي بيحبني وكل اللي بيسمعني ناس محترمة، وليهم كل التحية والتقدير وما ينفعش أجيب سيرة واحدة وحش، وده اللي اتربيت عليه واللي أهلي ربوني عليه لأني من منطقة شعبية وراجل صعيدي، وما اتكلمتش مش خوف ولا ضعف ولكن علشان الإنسانة دي كانت مراتي ما بينفعش اتكلم في حاجة تمسني أو تمسها".