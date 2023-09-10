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الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا ترسل 60 متخصصا في البحث والإنقاذ لمساعدة المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

للمساعدة في إزالة الأنقاض وانتشال المواطنين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن بريطانيا نشرت 60 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات إنقاذ في المغرب.

 

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وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2122 قتيلًا و2059 مصابًا بينهم 1404 حالات حرجة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية وفقا للتليفزيون الرسمي المغربي، إن حصيلة قتلى الزلزال المدمر في إقليم الحوز ترتفع إلى 1351.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، عن إرسال إسبانيا فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب للمساعدة في إزالة أنقاض الزلزال المدمر وإنقاذ المواطنين.

على جانب آخر، أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.
 

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