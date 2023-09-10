حسن مصطفى يحضر تتويج يوسف بيومي وحبيبه هيثم ببرونزية خماسي البحر المتوسط

أقيم حفل تتويج ميداليات الخماسي الحديث لمنافسات دورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان في منطقة مارينا هيراكليون.



وكان الثنائي المصري يوسف بيومي وحبيبة هيثم حققا الميدالية البرونزية للتابع بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية بينما جاء ثنائي إسبانيا في المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.

وشهدت مراسم التتويج حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة وحضور المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق اتحاد الخماسي الحديث.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الاتصال بالبعثة لتهنئة الفائزين بالميدالية التي تحققت والإطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.