السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يعرب عن حزنه العميق بسبب زلزال المغرب المدمر

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 

ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "يشعر بحزن عميق" بسبب خسائر الأرواح والدمار، الناجمين عن الزلزال الذي  ضرب المغرب.

 

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وأضاف البيان قلوبنا مع هؤلاء الذين تضرروا بسبب هذه المحنة الرهيبة ونصلي من أجلهم، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع السلطات المغربية.

 

وتابع البيان تقف الولايات المتحدة إلى جانب المغرب وصديقي الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة"، وأضاف أن واشنطن "مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي.

 

وقالت وزارة الداخلية المغربية: بلغ عدد الضحايا 1037 قتيلا و1204 مصابين.

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