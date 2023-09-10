أوكرانيا: قواتنا ستواصل قصف جسر القرم

تعهدت أوكرانيا، اليوم الأحد، بمواصلة مهاجمة جسر القرم وتهديده، مؤكدة أن الجسر لم يتبق له سوى القليل من الوقت.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، ناتاليا جومينيوك، للتلفزيون الأوكراني: "لم يتبق سوى القليل من الوقت للجسر.. الضرر هناك كبير للغاية والتهديدات لا مفر منها".

أكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، إن القوات الأوكرانية ستواصل قصف جسر القرم.

وفي وقت سابق، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا، وذلك بعد يوم من إعلان روسيا أنها دمرت في البحر الأسود، ثلاثة زوارق أوكرانية، قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف للمرة الأولى أنها شنت، الأسبوع الماضي، هجوما بمسيرات على مطار روسي، انطلاقًا من الأراضي الروسية.

وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددًا على الجسر.

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