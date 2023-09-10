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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة جنود لبنانيين بقذيفة خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

 لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

 

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لبنان يُعلن تجدد الاشتباكات في "عين الحلوة" وإصابة 4 أشخاص

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تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

 وفي آخر التطورات، أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 5 عسكريين بعد سقوط قذيفة على مركز للجيش اللبناني قرب مخيم عين الحلوة.

 وقال مصدر عسكري لبناني، إن "الجيش استخدم السلاح ردًا على استهداف مركزه قرب المخيم".

 وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم  الأحد، أنّ الوضع الأمني متوتر في مخيم عين الحلوة.

 وأضافت الوكالة أن الاشتباكات تدور عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول أماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية، مشيرة إلى نسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا.

 وكانت الاشتباكات تجددت في مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، السبت، بين حركة فتح وجماعات متشددة، مما أدى إلى سقوط قتلى.

 وذكرت وكالة "فرانس برس" أن 4 أشخاص بينهم مدني قتلوا في اشتباكات السبت.

 وعادت الاشتباكات إلى المخيم الخميس بعد أسابيع من الهدوء.

 وساد هدوء نسبي الجمعة، لكن الاشتباكات تجددت مرة أخرى السبت.

 وفي أواخر يوليو الماضي، اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت حينها عن سقوط 13 شخصًا.

 

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