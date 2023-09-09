لبنان يُعلن تجدد الاشتباكات في "عين الحلوة" وإصابة 4 أشخاص

تجددت الاشتباكات المُسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

وذكرت وسائل لبنانية أن الاشتباكات جرت في حي حطين بمخيم عين الحلوة حيث تستخدم الاسلحة الرشاشه والقذائف.

وأسفرت الاشتباكات في عين الحلوة، عن إصابة أربعة أشخاص في منطقة صيدا بينهم اصابة في حال الخطر، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وتوسعت رقعة الاشتباكات الى منطقتي الطوارىء والبركسات في عين الحلوة، تجددت الاشتباكات في حي حطين بالمخيم حيث تستخدم الاسلحة الرشاشه والقذائف.

مخيم عين الحلوة

يُذكر أن اشتباكات أمس الجمعة في مخيم عين الحلوة أسفرت عن إصابة 39 شخصا، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارىء.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن هدوءا حذرا يسود ​مخيم عين الحلوة​ في لبنان عقب توقف إطلاق النار إثر اشتباكات اندلعت أمس بين حركة "فتح" وناشطين إسلاميين أسفرت عن وقوع 3 إصابات.

ولفت موقع "النشرة" اللبناني إلى أنه تم إقفال جميع فروع الجامعة اللبنانية في صيدا إثر الأوضاع الأمنية المستجدة في المدينة وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين، كما تأجلت الامتحانات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق، على أن تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة.