داليا شوقي عن رحيل محمود اللوزي: كنت متأكدة إن عمره ما هيمشي ووفاته هزتني

عبرت الفنانة داليا شوقي خلال تصريحاتها، حول أصعب اللحظات التي مرت بها، وهي وفاة الفنان محمود اللوزي، مؤكدة : "عمري ما هنساه في حياتي وحقيقي وفاته هزتني".

محمود اللوزي

كشفت داليا شوقي خلال لقائها مع الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها الصغير ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، قائلة: "محمود اللوزي كان أول أستاذ مسرح ليا في الجامعة، وكان فعلا مدرسنا وصديقنا".

داليا شوقي

تابعت داليا شوقي: "يوم وفاته عمري ما هنساه في حياتي وحقيقي هزتني، البني آدم ده كنت متأكدة إن عمره ما هيمشي من الدنيا، والراجل ده فعلا يتقال عنه إنه ربى أجيال".



محمود اللوزي الميلاد والنشأة

من ناحية اخري، يذكر أن الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي هو والد الفنانة يسرا اللوزي، وتوفي في نوفمبر من عام 2021، عن عمر ناهز 63 عاما.

ولد الفنان محمود اللوزي في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في مجال التمثيل لفترة، ثم سافر إلى أمريكا، وإلى جوار التمثيل عمل بمجال الإخراج المسرحي، وتدريس الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أهم أفلامه: "ميكروفون"، و"الكنز"، و"إذاعة حب"، وفي الدراما قدم مسلسلات: "الخروج"، و"خاص جدا".

داليا شوقي

من جهة اخري يذكر أن اسم الفنانة داليا شوقي تحول خلال الأيام الماضية إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تطور الدور الذي تلعبه في أحدث مسلسلاتها "سفاح الجيزة"، المعروض عبر منصة شاهد vip.

داليا شوقي

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.