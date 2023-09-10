داليا شوقي ترد بقوة علي منتقديها: ماينفعش نسمع كل اللي بيتقال (فيديو)

أوضحت الفنانة داليا شوقي لأول مرة حول تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشهد ظهرت فيه في مسلسل سفاح الجيزة، وبعد هجوم عنيف من قبل رواد السوشيال ميديا عليها نتيجة مبالغتها في الأداء بأحد مشاهد المسلسل، مؤكدة: "ماينفعش نسمع كل اللي بيتقال في العالم الخارجي".

داليا شوقي

داليا شوقي عن السوشيال ميديا: سلاح ذو حدين لازم

تحدثت داليا شوقي اليوم، خلال لقائها في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة cbc، حول ردود الأفعال على دورها في مسلسل سفاح الجيزة، وعن تصدرها التريند على السوشيال ميديا بسبب سفاح الجيزة، قائلة: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لازم نعرف بيقولوا ايه، وفي نفس الوقت" ماينفعش نسمع كل اللي بيتقال في العالم الخارجي، لأنه ساعات بيبقى فيه حاجات مش مظبوطة".

مسلسل سفاح الجيزة

أحداث سفاح الجيزة

قصة مسلسل سفاح الجيزة تدور في إطار مثير وغامض، والعمل مأخوذ عن شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بلقب "سفاح الجيزة"، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.

https://youtu.be/_FWuYfk3HTA?si=bQzw2AvPy-7J-BT0

احداث مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 6

وشهدت الحلقة 6 من مسلسل سفاح الجيزة، مطاردة الشرطة لـ جابر "أحمد فهمي"، في الوقت الذي وصلت فيه لـ زينة "ركين سعد" التي تكشف سر اختفائها واختطافها من قِبل محيي "أحمد فهمي" الذي يتضح أنه ينتحل أكثر من شخصية منها يوسف صاحب مصنع الملابس.

داليا شوقي

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

نجوم مسلسل "سفاح الجيزة" هم: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، جيهان الشماشرجي، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، ومن إخراج هادي الباجوري.