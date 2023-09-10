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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رباب ممتاز تنتقد داليا شوقي بسفاح الجيزة: الدور مش لايق عليها

رباب ممتاز وداليا
رباب ممتاز وداليا شوقي

انتقدت الفنانة رباب ممتاز خلال تصريحاتها، أداء الفنانة داليا شوقي بعد عرض مسلسل "سفاح الجيزة"، مؤكدة أنها لم تكن موفقة في انفعالاتها، على حد قولها، وهي ممثلة كويسة جدًا لكن المشهد اللي اتعمل بشكل عام ممكن مايكونش لايق عليها.

رباب ممتاز وداليا شوقي 

أوضحت رباب ممتاز عن مسلسل "سفاح الجيزة" وعن المخرج هادي الباجوري إلى جانب عدد من أبطال المسلسل وعن رأيها بالمسلسل بشكل عام.

رباب ممتاز عن داليا شوقي: الدور بشكل عام ممكن مايكونش لايق عليها

أشارت رباب ممتاز في حديثها عن رأيها بأداء داليا شوقي بأحداث المسلسل معلقه: "داليا شوقي انا شفت لها مسلسل فوبيا مع فتحي عبدالوهاب و دورها كان حلو أوي، أنا نفسي سألت عليها وهي ممثلة كويسة جدًا لكن المشهد اللي اتعمل ومسلسل سفاح الجيزة بشكل عام ممكن مايكونش لايق عليها".

رباب ممتاز 

أضافت رباب ممتاز : "أنا نفسي عملت أولاد عابد بطولة واحدة ناعمة هادية منفعش معايا، بالرغم إنه من الجلدة للجلدة بطلة رئيسية أنا وانتصار ورياض الخولي، كل الناس ماشفتيش إن أنا الناعمة الهادية اللي هي الغلبانة المغلوبة على أمرها، هو ربنا ادى كل ممثل مننا شكله وموهبته وأدائه ممكن يكون الحظ لم يسعفها في الدور وكان أوفر شوية لأ كان أوفر كتير، وأنا اشتغلت من وأنا صغيرة وعملت مسرح وعملت أدوار مهمة مشوفتش الريأكشن ده في حياتي وفيه ردود أفعال بشكل مبالغ، أنا مشوفتهاش حتى على زمايلي لما بيجيلهم صدمة معرفة شيء، ولا أنا درسته".

داليا شوقي 
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