وكيل صحة القليوبية يتفقد مركز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بجولة مرورية على مركز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي للأم والأطفال اللاجئين، تحت إشراف إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالقلبوبية ، وبقيادة الدكتورة آية السيد حسين منسق البرنامج ومدير الإدارة.

رافق وكيل الوزارة في جولته الأستاذ الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية،وفريق من قيادات مديرية الصحة .

وأشار الجزار، إلى الخدمات التي يقدمها المركز وهي دعم الأطفال معنوياً من عمر الميلاد حتي سن الثامنة عشر

الإهتمام بالصحة والتغذية من خلال الحفاظ علي نظام غذائي صحي وسلوكيات النظافة الشخصية والحماية من العدوي والحفاظ علي روتين حركي يومي، والتأديب الإيجابي وذلك لجميع مراحل التطور في الأطفال، وكيفية التحكم في الغضب والعصبية أثناء التعامل مع الأطفال، والتعلم وتطوير المهارات لجميع الأطفال حتي سن الثامنة عشر كل فئة علي حدي ، وكذلك كيفية مساعدة الأطفال في دراستهم والتعامل مع الإنترنت بطريقة سليمة.

ومن جانبه أشار الدكتور وليد عبد المقصود أن القليوبية تمتلك 5 مراكز لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي للأم والأطفال اللاجئين ، جميعهم بإدارة العبور.

يأتي هذا في إطار إهتمام الدولة بصحة الإخوة اللاجئين.