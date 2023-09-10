المغرب.. حصيلة ضحايا الزلزال المدمر تستمر في الارتفاع

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 قتيلًا و2059 مصابًا بينهم 1404 حالات حرجة، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية المغربية وفقًا للتليفزيون الرسمي المغربي، إن حصيلة قتلى الزلزال المدمر في إقليم الحوز ترتفع إلى 1351.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأسبانية، اليوم الأحد، عن إرسال أسبانيا فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب للمساعدة في إزالة أنقاض الزلزال المدمر وإنقاذ المواطنين.

على جانب آخر، أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.

وأضاف مدير الهلال الأحمر في مراكش، أن القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر الوقاية المدنية والمتطوعون مستمرون بأعمال الإغاثة.

وأدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة الماضية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال جديد المغرب وبلغت شدته 4.5 على مقياس ريختر، فيما لم تتوقف الهزات الارتدادية منذ فجر السبت، وسط التأكيدات على أن زلزال الحوز كان الأشد قوة منذ فترة طويلة.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال 35 ساعة الماضية.

بدورها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلا) جنوب مراكش.

وأوضحت أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش)، مع هزة استمرت عدة ثوان.

ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترًا (11 ميلًا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال)، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.

يشار إلى أن الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، جاء بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية).

ويعتبر أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

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