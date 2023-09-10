مانشستر سيتي ينافس ليفربول على ضم نجم منتخب اليابان

دخل فريقي مانشستر سيتي وليفربول في منافسة قوية على ضم نجم منتخب اليابان، والذي يقدم مستوى جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة وبعد فوز الساموراي على نظيره الألماني برباعية أمس السبت.

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ميتوما يدخل اهتمامات مانشستر سيتي وليفربول:

دخل اللاعب الياباني كاورو ميتوما نجم نادي برايتون الإنجليزي اهتمامات أندية مانشستر سيتي وليفربول للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل أو خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير، بعدما نجح اللاعب في إثبات نفسه خلال الفترة الماضية.

شارك ميتوما مع برايتون في 4 مواجهات بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصنع 3 أهداف خلال 351 دقيقة لعبها بقميص الحمامات البيضاء هذا الموسم.

يشغل ميتوما مركز الجناح الأيسر في نادي برايتون كما يمكن للاعب أن يلعب في الجانب الأيسر من مركز وسط الملعب، وينتهي تعاقد صاحب الـ 26 عامًا مع فريقه في 30 من شهر يونيو لعام 2025، ويتبقى له موسمين.