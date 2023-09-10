الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي ينافس ليفربول على ضم نجم منتخب اليابان

اليابان
اليابان

 دخل فريقي مانشستر سيتي وليفربول في منافسة قوية على ضم نجم منتخب اليابان، والذي يقدم مستوى جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة وبعد فوز الساموراي على نظيره الألماني برباعية أمس السبت.

 اقرأ أيضًا ..

txt

217 صفقة وأفضلية محلية على الأجانب في ميركاتو الدوري السعودي.. أرقام خيالية

txt

تاريخيًا .. من أصغر لاعب دولي في تاريخ كرة القدم "تقرير"

 ميتوما يدخل اهتمامات مانشستر سيتي وليفربول: 

 دخل اللاعب الياباني كاورو ميتوما نجم نادي برايتون الإنجليزي اهتمامات أندية مانشستر سيتي وليفربول للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل أو خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير، بعدما نجح اللاعب في إثبات نفسه خلال الفترة الماضية.

 شارك ميتوما مع برايتون في 4 مواجهات بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصنع 3 أهداف خلال 351 دقيقة لعبها بقميص الحمامات البيضاء هذا الموسم.

 يشغل ميتوما مركز الجناح الأيسر في نادي برايتون كما يمكن للاعب أن يلعب في الجانب الأيسر من مركز وسط الملعب، وينتهي تعاقد صاحب الـ 26 عامًا مع فريقه في 30 من شهر يونيو لعام 2025، ويتبقى له موسمين.

الجريدة الورقية