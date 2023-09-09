217 صفقة وأفضلية محلية على الأجانب في ميركاتو الدوري السعودي.. أرقام خيالية

انتهت بالفعل فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي والأعظم في تاريخ المسابقة، ومن بين الأقوى في العالم بإجراء عدد كبير من الانتقالات - كشراء نهائي أو على سبيل الإعارة - في الفترة المنتهية بنهاية يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 الجاري، والذي شهد إجراء أكثر من 30 صفقة.

البرازيل تسيطر من بين 99 أجنبيًّا:

شهد اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي إجراء ما يقارب من الـ 35 صفقة وحتى يوم الجمعة الذي شهد الإعلان عن الصفقات الجديدة، وكان نادي الحزم صاحب أكبر ميركاتو بينهم بـ 19 صفقة وأتى خلفه أندية الخليج بـ 18 لاعبًا جديدًا بالإضافة إلى 17 لاعبًا في أندية الأخدود والرياض، وتعاقد النادي الأهلي مع 15 لاعبًا بعد عودة لدوري المحترفين.

تعتبر الجنسية البرازيلية صاحبة السيطرة حيث أكثر الجنسيات في الميركاتو الصيفي الحالي بـ 13 لاعبًا برازيلي من بين 99 لاعبًا أجنبيًّا جديدًا دخل دوري المحترفين السعودي، لتشهد المملكة 43 جنسية مختلفة في هذا الميركاتو التاريخ، من بينها السعودية أيضًا.

ارتفاع القيمة التسويقية للدوري السعودي:

انتهى موسم الانتقالات في المملكة العربية السعودية مع نهاية يوم الخميس بـ 217 صفقة بشكل رسمي، من بينها عدد كبير من الصفقات التي تم الإعلان عنها في يوم الجمعة "الأول بعد غلق الميركاتو".

بسبب هذة الصفقات والميركاتو "الدسم" والأعظم في تاريح الكرة السعودية فقد ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعوي إلى 1.13 مليار يورو (4.54 مليار ريال).

217 صفقة في الدوري السعودي خلال انتقالات صيف 2023:

بينما تعاقد نادي الهلال مع 9 صفقات جديدة هي نيمار دا سيلفا وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وياسين بونو وأليكساندر ميتروفيتش وحسان تمبكتي ومحمد الربيعي.

في حين تعاقد نادي النصر مع 7 لاعبين هم مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني وأوتافيو وإيميريك لابورت وراغد النجار.

تعاقد نادي الاتحاد مع 10 صفقات جديدة هي كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا وفابينيو ولويس فيليبي وعبدالله المعيوف وسلطان الفرحان وصالح العمري وحسن قادش وفيصل الغامدي.

كما تعاقد نادي الأهلي مع 15 صفقة هم إدوارد ميندي وسميحان النابت وعبدالله عطيف وفهد الرشيدي وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وسانت ماكسيمان وفرانك كيسيه وروجر إيبانيز وميريح ديميرال وجابري فيجا وفراس البريكان وسعد بالعبيد وعبدالله العمار وبسام الحريجي.

في حين تعاقد نادي الاتفاق مع 9 لاعبين هم جوردان هندرسون وموسي ديملبي وجاك هيندري وفينالدوم وديمراي جراي وحمدان الشمراني وراضي العتيبي وأمين بخاري وثامر الخيبري.

نجح نادي الشباب في التعاقد مع 7 لاعبين هم جوستافو كويلار وحبيب ديالو ويانيك كاراسكو ورومان سايس وحمد اليامي وعبدالله رديف ونواف الصعدي.

تمكن نادي الفتح من التعاقد مع 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي 2023، وضم كل من جايسون ديناير ولوكاس زيلارايان ودجانيني تفاريس مختار علي وعبدالله المقرن وسعيد باعطيه وجوردن هاريسون.

صفقات نادي الوحدة هي أوديون إيجالو وجواد اليامق وسعيد المولد الهولندي فييتو وكريج جودوين ونواف العزيزي وحسن العمري.

صفقات نادي الرائد هي أمير سعيود وبندر وحيشي وناصر الهدهود وحمد الجيزاني ومامادو لوم وأندريه موريرا وماتياس نورمان وعمر جونزاليس وحمد بسام وخالد السبيعي.

صفقات نادي التعاون هي جواو بيدرو وموسي بارو وماتيوس كاسترو وأندريه جيروتو وفلافيو وعبدالفتاح آدم وإياد مدني ومعاذ فيهي وأحمد أشرف وسعد الناصر وعبدالملك الشمري وسطام الروقي وليد الأحمد وأحمد صالح باحسين وفهد عبدالرازق وصالح الوحيمي.

صفقات نادي أبها هي جريجورز كريشوياك وزياد الصحفي فرانسوا كامانوا وتاتاروشانو وأحمد عبده ومشعل المطيري وعمر الرويلي ويوسف محمد آل عقيل ومحمد ناجي وصالح القميزي وفابيان نوجيرا وكارل توكو إيكامبي وعبدالإله الشمري والحسن علي.

صفقات نادي الحزم الأكثر في الميركاتو الصيفي بـ 19 لاعبًا جديدًا وهم أيمن دحمان وطلال عبسي ومحمد آل ثاني وماجد الغامدي ونواف الحبشي وسلطان تنكر وخليل العبسي وفايز سليماني وتوزي ويزيد البكر ومحمد باداموسي وماجد قشيش ومحمد أبوسبعان وفينيسيوس جوس ويوسف المزيريب وعمار النجار ومنصور الشمري وبرونو فيانا وريان الموسي.

صفقات نادي الطائي هي روبرت باور وبرنارد مينساه وفيرجيل ميسيدان وراكان الشملان وإبراهيم النخلي عبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن الحارثي وطارق عبدالله وأندري كورديا وماركو دوقانتيتش وإنزو روكو ونواف القميري وعودة الثنائي محمد مرزوق وحسين قاسم من الإعارة لتصبح 14 اسمًا جديدًا عن الموسم الماضي.

صفقات نادي الخليج هي محمد شريف وبندر المطيري وعبدالله السالم وسعيد آل حمسل وحمد العبدان وإيفو رودريجيز وعبدالإله هوساوي وبيدرو ريبوشو وليساندرو لوبيز وخالد السميري وفواز الطريس وإبراهيم سيهيتش و وو يونج ومنصور حمزي ورائد أزيبي وخالد ناري وعارف آل حيدر ومحمد الخيبري.

صفقات نادي الرياض هي مارتن كامبانيا ونوليدج موسونا وحسين النويقي وعبدالهادي الحراجين ودينو أرسلان اجيتش وخوانمي وديدية ديونج وأمير كردي ومحمد آل عقيل وعبدالرحمن الشمري الروماني آلين توسكا وبيراما توري وأحمد عسيري وزيد البواري وصالح آل عباس وعلي الزقعان وعبدالعزيز العرياني.

صفقات نادي ضمك هي طارق حامد وعبدالعزيز البيشي وجورج - كيفين نكودو وأسان سيساي ونيكولاي ستانسيو وعبدالرحمن العبيد وحسن أبوشرارة وسلطان فقيهي وأحمد حريصي وفهد الجهني وعبدالله القحطاني ونور الرشيدي.

صفقات نادي الأخدود هي المصري أحمد مصطفي ولياندر تاوامبا ومراد خضري وسيباستيان بيدروزا وباولو فيتور وعوض فرج وحمد المنصور وحسين شيعان وفلورين تاناسي وأندري بوركا وأليكس كويادو وسعد الربيعي وسافيور جودوين وسولومون وعبدالعزيز العويرضي وعبدالرحمن الريو وحسن الحبيب وتجديد تعاقد اللاعب مصلح الشيخ.

صفقات نادي الفيحاء هي جيسلان كونا وعبدالحميد صابيري وأحمد الكسار ونواف الحارثي وسكالا وجوجكو سيمروت وهنري أونيكورو ويوسف حقوي وراكان الكعبي وعبدالرحمن العنزي وعبدالرؤوف ومتعب الخالدي.