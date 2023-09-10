تاريخيًا .. من أصغر لاعب دولي في تاريخ كرة القدم "تقرير"

حقق مهاجم منتخب السنغال الشاب أمارا ضيوف رقم قياسي تاريخي في كرة القدم، والذي حققه مع منتخب بلاده في مواجهة رواندا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات تصفيات أمم افريقيا 2023، ليصبح أصغر لاعب دولي في تاريخ كرة القدم.

كانت مباراة السنغال ورواندا هي المواجهة الأولى للاعب الشاب أمارا ضيوف، ليصبح لاعب دولي من خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، على ملعب ستاد هويي في مدينة بوتاري برواندا.

هل أمارا ضيوف أصغر لاعب في التاريخ؟

شارك أمارا ضيوف في مباراة منتخب السنغال أمام رواندا عند الدقيقة الـ 71 عندما حل بديلًا لزميله شيخ سابالي، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يخوض مباراة مع المنتخب السنغالي.

تبين أن أمارا ضيوف هو أصبح لاعب دولي في التاريخ يشارك في مباراة مع منتخب بلاده عن عمر الـ 15 عامًا و 3 أشهر، وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن لاعب السنغال أصبح أصغر لاعب يمثل أسود التيرانجا.

لكن من هو أصغر لاعب دولي في تاريخ كرة القدم يشارك مع منتخب بلاده؟..

من هو أصغر لاعب دولي في التاريخ

ووفقًا لسجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن المعجزة الرياضية التوجولية كانت من عند اللاعب الأصغر سنًا في التاريخ وهو سليمان مامام صاحب أصغر مشاركة في مباراه دوليه في التاريخ مع منتخب بلاده في مباراة رسمية.

شارك سليمان مامام مع منتخب توجو في لقاء ضد نظيره الزامبي في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2002، والتي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى التي ضمت الكاميرون وليبيا وأنجولا بجانب توجو وزامبيا.

كان الظهور الأول للطفل سليمان مامام مع منتخب توجو في عمر الـ 13 عام و 310 يومًا، فهو من مواليد عام 1987، المعجزة التوجولية كان ناشيء ف صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ولعب للشياطين الحمر في الفترة من عام 2003 حتى 2007.

لمحة غريبة من حياة مامام ترجح كافة أمارا

يمتلك سليمان مامام الرقم القياسي كأصغر لاعب في تاريخ كرة القدم لكن الغريب في الأمر أنه تم التأكيد على تاريخ ميلاد اللاعب التوجولي بعدها ليؤكدون أنه ولد عام 1985وليس عام 1987، والذي يجعل مشاركته الأولى في سن الـ 15 و310 يومًا.

لعب سليمان مامام خلال مسيرته لأندية انتويرب البلجيكي وسريع ميشيلين في دوري الدرجة الثالثة البلجيكي، ونادي النجمه اللبناني، ولم يلعب لمنتخب بلاده سوي 8 مباريات فقط.

أمارا ضيوف أصغر لاعب دولي في تاريخ كرة القدم

بتلك الحقائق يصبح أمارا ضيوف أصغر لاعب دولي في تاريخ كرة القدم يشارك مع منتخب بلاده، في لقاء السنغال ورواندا عند الدقيقة الـ 71 بديلًا لـ شيخ سابالي، عن عمر الـ 15 عامًا و 3 أشهر.

أمارا ضيوف هداف أمم أفريقيا

فاز أمارا ضيوف بجائزة هداف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما مع بداية العام الحالي، وتمكن اللاعب من تسجيل 5 أهداف والتي كانت دافعًا لاستدعائه لصفوف المنتخب الأول تحت قيادة المدرب أليو سيسي.