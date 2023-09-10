رئيس جامعة بنها: المجتمع المدني شريك وداعم رئيسي للمستشفيات الجامعية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب الحالي؛ لبحث أوجه الدعم الذى يقدمه المجتمع المدني للمستشفيات الجامعية.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والأمناء المساعدين.

ووجه القائم بعمل رئيس جامعة بنها، وقيادات الجامعة بالشكر، للنائب مدحت الكمار على التبرع الذى قدمه لتجهيز رعاية قسطرة القلب بالكامل بمبلغ 3.5 مليون جنيه، مؤكدا أن هذه المساهمة سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة في التخفيف على المرضى وتسهيل عمل مقدمي الخدمة الطبية داخل المستشفى الجامعي. مشيدا بالدور الذى يقوم به المجتمع المدني في دعم المستشفيات الجامعية لأداء رسالتها.



وقال الدكتور محمد الأشهب، إن المستشفيات الجامعية وكلية الطب تسهم فى تحقيق وتطوير المنظومة الطبية داخل محافظة القليوبية، كما أن المستشفيات تقوم بأداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.



وأشار الدكتور عمرو الدخاخنى، إلى أن المستشفيات الجامعية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث تم افتتاح عدد من مشروعات التطوير بمستشفيات جامعة بنها، منها منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين بتكلفة 23 مليون جنيه؛ لخدمة جميع الأقسام بمستشفيات الجامعة، ومنظومة رفع وتخزين المياه لمبانى المستشفيات بتكلفة 9 ملايين جنيه، فضلًا عن انشاء منظومة الإنذار المبكر، بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى التجهيزات الجديدة بمبنى كلية طب وجراحة العيون، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير مبنى العمليات الموحدة، بتكلفة 89 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح مبنى العلاج الاقتصادي، والذى يضم 44 غرفة فاخرة بملحقاتها، بتكلفة 18 مليون جنيه، مما يمثل طفرة كبيرة فى مجال الخدمات الطبية الفندقية بمستشفيات جامعة بنها، وكذلك تطويرمبنى الجراحة بتكلفة تبلغ حوالى 140 مليون جنيه، كما تم تطوير منظومة الإطفاء الذاتى للحريق بالرشاشات، ومنظومة سحب الأدخنة لمبنى الاستقبال، بتكلفة مليونين وستمائة ألف جنيه.



ومن جانبه دعا النائب مدحت الكمار المجتمع المدني ورجال الأعمال إلى دعم المستشفيات الجامعية ومساعدتها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، ولشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات. مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع المدنى مع الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الطبية، خصوصًا في الجامعات الإقليمية بوجه عام.