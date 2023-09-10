الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا: ننتظر طلبًا من الحكومة المغربية لتقديم يد المساعدة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، قائلًا إن أمريكا تنتظر طلبًا من الحكومة المغربية حتى تتحرك وتقدم لها يد العون.

 

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 وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "ما جرى كان فادحًا، وقد تواصلنا على الفور مع الحكومة المغربية لعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها".

 وأضاف "قمنا بتعبئة الحكومة نفسها لتكون مستعدة لتقديم تلك المساعدة، ولدينا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تتولى قيادة هذه الجهود، وهي جاهزة للانطلاق".

 وأكد على أن الولايات المتحدة تنتظر طلبًا من الحكومة المغربية لمعرفة كيف وأين يمكننا المساعدة، وهى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة.

 وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أصدر السبت وبعد ساعات من وقوع زلزال المغرب، بيانًا عبر فيه عن حزنه العميق للأرواح التي أزهقت والخسائر التي وقعت إثر الكارثة.

 وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي على الإنترنت إن "أفكارنا وصلواتنا مع أولئك المتضررين من هذه المحنة الفظيعة".

 وشدد على أن إدارته مع اتصال مع المسؤولية المغاربة.

 

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