أسباب وقوع زلزال المغرب المدمر (شاهد)

كشف الدكتور توفيق مرابط، الباحث في علم الجيولوجيا والزلازل، أسباب حدوث زلزال المغرب المدمر الذي وقع مساء الجمعة الماضية وتسبب في مقتل وإصابة الآلاف.

وقال “مرابط” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب، يعد كارثة كبرى ولا مثيل له منذ 120 عامًا.

وأشار إلى أن الزلزال الأخير بقوة 7 درجات على مقياس ريختر غير مألوف في المغرب ولم يقع في تلك المنطقة بتاتا، مشيرًا إلى أنه ى منذ الزلزال في بداية القرن الماضي وحتى الوقت الحالي لم تشهد المغرب زلزالا بتلك القوة.

وواصل مرابط أن زلزال أول أمس هو الأقوى على الإطلاق، إضافة أن موقع بؤرة الزلزال كانت مصنفة في قانون المغربي بالبناء المقاوم لزلازل كمنطقة متوسطة النشاط الزلزالي، منوهًا بأن المعروف جيولوجيا أن المغرب يتواجد على الحدود الشمالية للصفيحة "تكتونية" القشرية لإفريقيا التي تتقارب مع الصفيحة التكتونية لأوروبا، مما يساعد علي وجود ضغط هائل داخل القشرة الأرضية مما يتسبب في خلق صدوع وانكسارات داخل القشرة وكلما زادت هذه الصدوع نتج عنه زلزال قوي.

وأكمل منطقة الحوز التي وقع بها الزلزال لديها صدوع كبيرة للغاية تحيط بها، مما يجعلها مستعدة للانزلاق وإحداث الزلازل، خصوصًا وأنه هذه الدرجة من شدة الزلازل لم تكن مألوفة من قبل، مطالبًا تأمين المنازل المغربية من خطر الزلازل والذي يعد مطلبًا ضروريًا وعاجلًا في الوقت الحالي، موضحًا أن السبب الحقيقي في حصيلة الوفيات المرتفعة اليوم جراء زلزال الحوز، هو الهشاشة الكبيرة في المباني خاصة تلك الواقعة في المجال القروي.

تفاصيل زلزال المغرب المدمر

ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق. وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنّ الزلزال أسفر عن 2012 قتيلًا و2059 جريحًا، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

وتعدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّرًا حيث سقط 1293 قتيلًا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلًا. وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.

يذكر أن هذا الزلزال يعتبر الأكثر دموية في المغرب منذ الزلزال الذي دمّر مدينة أغادير، على الساحل الغربي للبلاد، في 29 فبراير 1960. ولقي حوالي 15 ألف شخص، أي ثلث سكان المدينة، حتفهم.