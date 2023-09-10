مصرع طفلين غرقا في مياه النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي جثتين لطفلين غرقا في مياه نهر النيل بمحافظة بني سويف، إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

ولقي طفلان مصرعهما، اليوم الأحد، غرقًا، في مياه نهر النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي أبو سليم وشريف باشا في مركز بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بغرق طفلين في مياه النيل ببني سويف

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق لطفلين بمياه النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي ابو سليم وشريف باشا بمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث وانتشال الجثتين كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

انتشال جثين لطفلين غرقا بمياه النيل في بني سويف

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لبيان اسباب الحادث وملابساته.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي كل من يوسف شعبان محمد مختار، 15 سنة وأحمد محمد محروس 14 سنة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.