مدير تعليم أبوتشت يناقش خطة العمل والاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور عفت وزيري، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد ١٠ سبتمبر، اجتماعًا موسعًا بمكتبه لمناقشة خطة العمل والاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتأكيد على تفعيل القرارات الوزارية حضر الاجتماع عمر السمان، رئيس مجلس أمناء وآباء إدارة أبوتشت التعليمية ووكيل الإدارة ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية ومديري مراحل التعليم ورؤساء الأقسام المختلفة.

وهنأ المدير العام الحضور وجموع المعلمين بتعليم أبوتشت بعيد المعلم المصري تناول الاجتماع، عددا من النقاط المهمة والرئيسية تم مناقشتها خلال الاجتماع منها التأكيد على استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية ومناقشة الكتاب الدوري رقم ٣٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧ والخاص بإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والانتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة وموقف تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع المدارس وكذلك مناقشة الكتاب الدوري ١٦٧ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٥ بشأن الزي المدرسي الموحد للمدارس الرسمية لترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسات التعليمية.

وتناول الاجتماع التأكيد على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والحد من الدروس الخصوصية وكذلك تفعيل حصة الريادة المدرسية وحصص المشاهدة بالتنسيق مع مدرس الفصل ومسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

كما طالب المدير العام بضرورة التنسيق مع ورؤساء القرى لمنع تواجد الباعة الجائلين داخل محيط المدارس وكذلك التنسيق التام مع الجهات الأمنية لوضع خطة أمنية لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة.

وكذلك تشكيل لجنة تضم عضو مبان وعضو تخطيط وعضو متابعة لإعادة فحص وتقييم مباني المدارس وإعداد تقرير بالمباني غير الصالحة لرفعها للهيئة بالوزارة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإزالة الغرف العشوائية والأبواب وتكثيف المتابعات اليومية للمدارس والاستعداد لعمل معارض “أهلا مدرستي” بالتنسيق مع الوحدة المنتجة وحظر البيع داخل المدارس.

وأشار مدير عام الإدارة إلى حظر تواجد واستخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا وبرامج ألعاب مع السماح بالهاتف غير المزود بكاميرا للطلاب والمعلمين.

كما تناول الاجتماع مناقشة الكتاب الدوري رقم ١٦٣ الخاص بتحديد المصروفات المدرسية لكل مراحل التعليم وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك ورفع تقارير يومية بما تم إنجازه على أرض الواقع ووجه المدير العام بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بالمدارس لمتابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح.

وكذلك حظر التعامل مع أية جهات إعلامية أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية دون الرجوع إلى الجهات المختصة والمعنية بالوزارة.