نتائج كارثية لـ هانز فليك مع منتخب ألمانيا "أرقام"

بعد رحيله بشكل رسمي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم بشكل رسمي إقالة المدرب هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا بعد الخسارة في آخر ثلاث مباريات على التوالي، والخروج من بطولة كأس العالم 2022 قطر.

وكان هانز فليك تولى المهمة الفنية بتاريخ مايو 2021، ومنذ ذلك الحين وحتى عقب الخسارة من منتخب اليابان برباعية مقابل هدف وحيد أمس السبت لعب المدرب 28 مباراة.

ماذا قدم هانز فليك لمنتخب ألمانيا خلال ولايته:

ونعرض لكم من خلال التقرير كشف حساب هانز فليك بعد اقتراب رحيله من تدريب منتخب ألمانيا:-

خاض منتخب ألمانيا 28 مباراة تحت قيادة هانز فليك وهي 8 مواجهات ودية و6 مباريات في دوري الأمم الأوروبية بالإضافة إلى 3 لقاءات في كأس العالم 2022 قطر وخوض 7 في تصفيات مونديال قطر، بجانب 4 مباريات في بطولة أمم أوروبا 2021.

حقق منتخب ألمانيا خلال فترة تولي هانز فليك الفوز في 12 لقاءً، وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 8 لقاءات أيضًا.

قبل تولي هانز فليك المهمة الفنية لمنتخب ألمانيا كان يحتل المانشافت المركز الـ 12 وفقًا للترتيب العالمي لشهر مايو 2021، والآن بعد رحيله يحتل المنتخب الألماني الترتيب الـ 15 على مستوى العالم.

خرج منتخب ألمانيا من دور الـ 16 في بطولة أمم أوروبا 2021 وودع بطولة دوري الأمم الأوروبية من دور المجموعات، وتأهل لكأس العالم 2022 ثم يودع المونديال من دور المجموعات أيضًا.