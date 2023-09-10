كارثة زلزال المغرب ليست الأخيرة وتحذيرات من كوارث قادمة بسبب التغيرات المناخية

دقت كارثة زلزال المغرب ناقوس الخطر بالعالم، في ظل التنديدات العالمية التى حذرت من التغيرات المناخية وما يصحبها من تغيرات مناخية وطبيعية تهدد حياة الملايين.

ففي الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، تعرضت المملكة المغربية لزلزال قوي بقوة 7 درجات علي مقياس ريختر، ضرب عدة مدن مغربية وأبرزها مراكش وضواحيها، وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مراكش وأثار الذعر بين السكان الذين خرجوا إلى الشوارع، وتسبب الزلزال القوي في سقوط عشرات القتلى، بينما لا يزال البحث جاريًا تحت أنقاض المباني المنهاردة عن الضحايا.

التغيرات المناخية تنبأ بكارثة

ويشير علماء المناخ إلى أن ما يشهده العالم من كوارث طبيعية تتمثل فى انتشار الحرائق والفيضانات والموجات الحارة العنيفة، هي مجرد بداية للمزيد من التغيرات المناخية الحادة وغير المسبوقة التي سوف يتعرض لها كوكب الأرض فى المستقبل وأن تلك الظوهر تمثل فقط "طرف جبل الجليد"، وفق "الجارديان".

فزلزال المغرب لن يكون الأخير في موجات الغضب الصادرة عن الطبيعة بسبب تدخل الانسان فالعالم أصبح يواجه ضغوطا متزايدة متمثلة في موجة الحرائق إلى جانب الفيضانات والزلازل، وهذا ما سبق و أكدته الأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخcop27 المنعقد في شرم نوفمبر الماضى، محذرة العالم من تبعات تلك التغيرات الحاصلة في المناخ، موضحه أيضاً ضرورة مواجهتها ، واستعداد العالم لمواجهة الكوارث الطبيعية.

صدق تنبؤات العالم الهولندي

وكان العالم الهولندي قد تنبأ بحدوث الزلازل من قبل، حيث نشر العالم الهولندي فرانك هوجرتس، تويتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، يوضح فيها أنه حذر منذ 9 أيام من زلزال المغرب.

وكتب العالم الهولندي: "تم وضع علامة على المنطقة قبل 9 أيام "30 أغسطس" بسبب تقلب الغلاف الجوي الواضح، لقد أكدت على المنطقة في آخر التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين، يمكن أن تكون الكواكب وغلافنا الجوي مؤشرا مهما، نأمل ألا تكون هناك إصابات".

كما حذر العالم الهولندي فرانك هوجرتس، في تويتة أخري له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من وجود توابع لزلزال المغرب قوية، داخل أو بجانب المغرب، ويجب علي الجميع اخذ الاحتياطات.

التغيرات المناخية والزلازل

من ناحية أخرى أوضح لوط بوناطيرو، العالم الفلكي والجيوفيزيائي الجزائرى، العلاقة الطردية بين التغيرات المناخية والزلازل حيث يتغير المناخ بنسبة طردية مع قوة الزلازل والعكس صحيح.

وقد أوضح بوناطيرو، أن الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة قد يكون من أكبر العوامل المؤدية إلى حدوث الزلازل بسبب تأثير درجة الحرارة المرتفعة على سخونة الطبقة الأرضية والتي تزيد من نشاط الصفائح التكتونية للأرض مما ينتج عنه نشاط زلزالي غير مستقر.