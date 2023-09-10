استعمال شخصي.. السجن لمتهم حاز الحشيش في الظاهر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهم عاطل في القضية رقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الظاهر والمقيدة برقم ١٩٨٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى غرب القاهرة بالسجن لمدة 3 سنوات لحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.



ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ميثامفتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً



وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية وبحوزته 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام مبلغ مالى.



وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت بمديرية أمن الشرقية من ضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية وبحوزته عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,500,000 مليون جنيه) تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.





