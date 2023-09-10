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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نادر عباسي يكشف مدى تأثير بليغ حمدي بحياته الشخصية: أثر في تكويني بصفة خاصة

بليغ حمدي
بليغ حمدي

كشف المايسترو نادر عباسى خلال تصريحاته، حول مدي تأثير الملحن بليغ حمدى بحياته، مؤكداً :"بليغ حمدى أثر فينا كلنا، وأنا على المستوى الشخصى اما كبرت اكتشفت إن كل الأغانى اللى حبيتها في صغرى كانت من ألحانى".

بليغ حمدي 

نادر عباسي عن بليغ حمدي: ما كانش شخص عادى

تابع نادر عباسي: "بليغ حمدى ما كانش شخص عادى، ولكن كان مؤثر بموسيقاه علشان كده عاشت إلى الآن، وستظل تعيش بفضل موهبته الكبيرة وفهمه الكبير للموسيقى".

أضاف نادر عباسى في حديثه معلقا: "بليغ حمدى أثر في تكوينى بصفة خاصة، وكبرت على أغانيه اللى حبتها زى جيلى كله، ولكن يبقى نجاحه في إنه إلى الآن لا يزال يعيش بيننا مثل كل الموهوبين المؤثرين بفنهم".

بليغ حمدي 

بليغ حمدي

ويعد الملحن الكبير بليغ حمدى من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.

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