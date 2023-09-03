داليا البحيري تكشف سر نجاح أولاد حريم كريم (فيديو)

قالت الفنانة داليا البحيري، إن فيلم "أولاد حريم كريم"، فيلم محترم ولا يخدش حياء الأسرة المصرية بل يصالح مشاهدته مع أفراد العائلة.

سر نجاح الفيلم هو حب فريق العمل خلف الكاميرا وفي الكواليس

وأضافت داليا البحيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"مساء اليوم الأحد ،: "سر نجاح الفيلم هو حب فريق العمل خلف الكاميرا وفي الكواليس".

مصطفى قمر، فنان جميل و من الناس اللي بيحب زمايله

وأشارت داليا البحيري إلى أن بداية الكواليس كانت في الجزء الأول من الفيلم، معقبة" الفنان مصطفى قمر، فنان جميل و من الناس اللي بيحب زمايله جدا، وعامل حالة جميلة، ويعطي مساحة للجميع للإبداع، ومعندهوش فكرة النجم الأوحد.



