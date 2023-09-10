القبض على شخص تعدى على آخر بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها

(عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.

وبسؤال (والد المصاب) قرر بحدوث مشاجرة بين (نجله) وبين(مالك جراج ، كائن بدائرة القسم) حال تواجدهما بجراج ملك الأخير كائن بدائرة القسم، لخلافات مالية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.