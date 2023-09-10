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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

داليا شوقي تتعرض لموجة حادة من الانتقادات بعد مشهد لها بسفاح الجيزة "اعتزلي التمثيل"

داليا شوقي
داليا شوقي

 تعرضت الفنانة داليا شوقي لموجة حادة بعد مشهد لها بمسلسل سفاح الجيزة، وحالة من الغضب لدى رواد السوشيال ميديا، خصوصًا بعد ظهورها في الحلقة السادسة.

داليا شوقي 

 استمرت حلقة وصل علي داليا شوقي من انتقادات لاذعة وسخرية واسعة، إلى أن وصل الأمر إلى حد مطالبتها باعتزال التمثيل بسبب مشهد في الحلقة السادسة تعلم من خلاله حقيقة "يحيى" زوجها الذي يجسده أحمد فهمي والعلاقة التي نشأت بينه وبين شقيقتها "زينب".

داليا شوقي 

تعليقات رواد السوشيال ميديا على داليا شوقي:

وقال أحدهم "داليا شوقي لا يمكن يكون ليها اي علاقة بالتمثيل لا من قريب ولا من بعيد".

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

وقالت أخرى "ـنا نفسي داليا شوقي تعتزل التمثيل"، وغيرها من التعليقات السلبية والساخرة على أداء داليا شوقي.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

بينما دافع الآخرون عن داليا شوقي وأن تلك التعليقات السلبية من الممكن أن تهدم مسيرتها الفنية فقال أحدهم "والله مش عارف الناس اللى بتتجمع عشان تحطم شغل ناس بكل سهوله كده ، حد من الناس اللى بتعلق عيها لو اتعرض لربع الكلام ده حياته المهنية هتبوظ حرفيا ، الناس اللى حطمت داليا شوقى بالتريند ده عايز اقولكم والله حرام عليكم".

تعليقات رواد السوشيال 

بينما قالت أخرى "اللي يتنمرون على تمثيل داليا شوقي بجد؟ بالعكس احس هذا أول دور يخليها مبينة ومطلع قدراتها تابعت الحلقة وماحسيت تمثيلها فيه شي ابدًا لا تصيرون امعات وتنسخون كلام بعض".

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

دور داليا شوقي بسفاح الجيزة:

 تقدم داليا شوقي دور "سلمى" زوجة "محيي" وهي الشخصية التي عرفت "جابر" أو "السفاح" نفسه بها لأسرتها، وهي شقيقة "زينة" وتجسد دورها ركين سعد، وتظهر في الأحداث يقوم السفاح بحبسها في مكان ما، بعدما ساعدها في التخلص من جثة صديقتها التي توفيت.

داليا شوقي 

أبطال مسلسل سفاح الجيزة:

 مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.

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