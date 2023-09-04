مؤلف سفاح الجيزة يثير فضول المشاهدين: "النهاية هتكون مفتوحة لجزء تاني"

أعرب محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة" من خلال تصريحات له، عن الفروق بين القصة الأصلية للسفاح وبين العمل الدرامي، مشيرا إلي أنه لم يقدم مسلسلا وثائقيا.

سفاح الجيزة

محمد صلاح العزب عن سفاح الجيزة "كنت عايز ارسمله شخصية درامية"

كشف محمد صلاح العزب خلال حوار له مع الإعلامية سهير جودة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: "أنا اشتغلت على الشخصية الدرامية زي طقوسه في الطبخ وحسيت أنه بيحب الأكل والستات فكنت عايز ارسمله شخصية درامية ليها طقوسها في الأكل".

تابع محمد صلاح العزب حديثه معلقا: "اللي اخدته من الشخصية الحقيقية هي أنه شخص خير وبيساعد الناس ونغمة موبايله كانت نغمة دينية فعلا والناس كانت بتحبه وهو فعلا عمل الجرائم بتاعته ودفن الجثث في الشقة بتاعته."

سفاح الجيزة

وعن عدم معرفة الجيران بجرائم السفاح قال "هو كان بيحفر وبيدفن وبيبلط وكان بيقول للجيران أنه بيشطب الشقة وهو بالنسبة للجيران شخص فوق مستوى الشبهات"

محمد صلاح العزب عن سفاح الجيزة " هو شايف أنه بيحقق العدل"

أضاف محمد صلاح العزب: "هو مش شايف أنه بيعمل حاجة غلط تماما هو شايف أنه بيحقق العدل مش أنه بيعمل جريمة"

وعن نهاية المسلسل قال "النهاية هتكون نهاية مفتوحة علشان تسمح بوجود جزء تاني واحنا بنتكلم دلوقتي في الجزء التاني واحتمال نشوف جزء تاني قريب"

أكمل محمد صلاح العزب حواره: "الجزء التاني هيكون من بطولة أحمد فهمي خصوصا أن السفاح متعدمش لسة"

مسلسل سفاح الجيزة

من ناحية أخري، يذكر أن مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.