خبير يكشف لـ"الوفد" تداعيات الملء الرابع لسد النهضة على مصر

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، أن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على مصر والسودان، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمصر الكمية التي تم تخزينها في السد تعتبر خصم من إيراد مصر في المياه.

وأضاف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، في تصريح للوفد، أن مياه الفيضان هذا العام لم تصل إلى مصر، متوقعًا أن تصل في أول أكتوبر وتكون كمية قليلة، والسودان من الآن سوف يبدأ في تخزين حصته في السدود السودانية من المتبقي، ويتوقع أن يكون كمية قليلة.

وأشار شراقي إلى أن الكميات القليلة بسبب أنه تم خصم 24 مليار متر مكعب الموجودين حاليًا في سد النهضة، على الـ17 الموجودين في السنين الماضية، والإجمالي حاليًا في سد النهضة 41 مليار متر مكعب، مضيفًا، أنه إذا إثيوبيا قامت بتشغيل التربينات سوف تستطيع أن تسحب جزءًا من هذه المياه.

وأوضح، أن هناك جزءًا سوف يأتي من الـ 24 مليار المخزنين في السد خلال الشهور المقبلة، متوقعًا أن يكون 12 مليارًا، لذلك اهتمت مصر بتعويض كميات المياه المحجوزة بسبب سد النهضة، بعدة مشروعات تنموية، منها محطات لمعالجة مياه الصرف، كما تم تحديد مساحات الأرز لترشيد استخدام المياه، وهي تأثيرات سلبيه.

وحول تأثر المواطن بسبب سد النهضة، أكد أن المواطن لن يتأثر بشكل مباشر بسبب الملء الرابع لسد النهضة، ولكن التأثير سوف يكون على الدولة التي ستتحمل الكثير من التكاليف لمواجهة تداعيات السد.