بالتعاون مع تنظيم الاتصالات.. شركات المحمول تتيح مكالمات مجانية للمغرب

المصرية للاتصالات "وي" تمنح عملائها دقائق مجانية للاطمئنان على ذويهم في المغرب

أعلنت شركات المحمول الأربع “فودافون واورنح واتصالات ووي"، عن إتاحة مكالمات مجانية لعملاء المحمول للاطمئنان عن ذويهم في المغرب بعد حادث الزلزال.

استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الفور لطلب شركات المحمول الأربع بإتاحة المكالمات المجانية للعملاء.

وقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات "وي" مكالمات مجانية لعملاء المحمول للاطمئنان على ذويهم في المغرب، بعد كارثة الزلزال التي ضربت البلاد في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

كشفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة 15 دقيقة مجانية لعملائها، بمعدل 5 دقائق مجانية يومياً لمدة ثلاثة أيام، بداية من الاثنين 11 سبتمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتأتي هذه الخطوة لدعم عملاء شركة "وي" في مصر للاطمئنان على ذويهم في المغرب.

قالت شركة اتصالات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “اتصالات دايماً معاك عشان كده بتديك مكالمات مجانية صالحة لمدة أسبوع وانت في المغرب عشان تطمن أهلك وأصحاب”.

أضافت اورنج: "اورنچ دايماً معاكم

علشان نطمن على أهلنا في المغرب مكالماتك من المغرب لمصر و من مصر للمغرب علينا إبتداءً من يوم الاثنين 11 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام".

شهدت المغرب زلزالاُ عنيفاً بلغت قوته 7.2 درجة في وقت متأخر أمس الجمعة، ويعد هذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ عام 1960.

