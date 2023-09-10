ملابسات ضبط متهمين بالإتجار في الحشيش بالأميرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين ويعملان عاملين في القضية رقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠٠٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة أنهما حازا وأحرزا جوهرا مقدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما احراز سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.



وأدلى معاون مباحث قسم شرطة الأميرية في شهادته أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهم الأول بالاتجار في المواد المخدرة وأكدتها تحريات وحصل على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، وأبصره رفقة المتهم الثاني وبحوزتهما قطعة للحشيش المخدر.

وذكر في شهادته بقائمة أدلة الثبوت أنه بضبط وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على سبعة عشر قطعة كبيرة الحجم للحشيش المخدر وسلاح ابيض مطواة قرن غزال ومبلغ مالي وهاتف.

و أقر المتهم بحيازة للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارته.



وبحسب شهادة معاون مباحث قسم شرطة الأميرية فعثر مع المتهم الثاني على أربع قطعة كبيرة الحجم للحشيش المخدر وثلاثون قطعة صغيرة الحجم الذات المقدر وثلاثون لقافة مخدرة وسلاح أبيض مطواة قرن غزال ومبلغ مالي وهاتف وأقر بحيازة المضبوطات.



ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن سبع عشر قلعة المضيومين بحوزة المتهم الأول الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ۱۰۷۷٫۸ جرام اربع قطع المضبوطين بحوزة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ۳۹۳٫۷ جرام

ووفقا للتقرير فعثر معهما على ثلاثون قطعة المضبوطين بحوزة المتهم الثاني لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المقدرات وزنوا ۱۲۲٫۷ جرام ثلاثون الفافة المضبوطين بحوزة المتهم الثاني تحتوي على جوهر ميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول فنون المخدرات ووزنوا ۱۹۷۷جرام





