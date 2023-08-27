الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة بالتعاون مع التضامن تنظم المرحلة الثانية من حملة (مودة)

جانب من لقاءات التوعية
جانب من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية

إنطلاقاً من حرص القوات المسلحة على إستمرار تفعيل دورها التوعوى لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم فى الإرتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التى تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الإجتماعية بعد إنتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطنى .

txt

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

txt

القوات المسلحة تنظم احتفالية لذوي الهمم بمركز أهالينا2 بالتعاون الشباب والرياضة


تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة .

جانب من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية



ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة ، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات  التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ وإستقرار المجتمع المصرى .
 

مواد متعلقة

علي السعيد بطل الجمهورية في الجمباز

محافظ أسيوط يتابع جهود تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة والفروسية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

الفريق أول محمد زكي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم (2) فنيين للعمل بسكك حديد مصر

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1445