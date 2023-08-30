وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة القوات المسلحة.. صور

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





تناول اللقاء عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى ومايرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المستجدات التى تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة



وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما استعرض عددًا من الموضوعات والقضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى وأهم التحديات التى تشهدها المرحلة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى وعى أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات.

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة





كما ألقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبى العالى للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الإطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات.

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة



كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى فى بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023 ،وفى نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتفقد معرضاً لهيئة الإمداد والتموين والذى عكس مدى التطوير الذى تشهده هيئة الإمداد والتموين بإداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة