زلزال المغرب يدمر قرى بأكملها (فيديو)

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في انهيار العديد من المباني وتدمير قرى بأكملها، وفق مقطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ليل السبت وحدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا من بينهم 1404 في حالة خطيرة.

أكدت وزارة الداخلية المغربية، أنه وتنفيذًا للتعليمات الملكية، تواصل السلطات العمومية تجندها من أجل تسريع عملية إنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

تفاصيل زلزال المغرب

ضرب زلزال بقوة 7 درجات مناطق عدة في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

ترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

خلف الزلزال الذي ضرب المغرب صدمة بين السكان وتفاعلًا دوليًّا واسعًا مع الكارثة الإنسانية، وسارعت الدول والمنظمات إلى التعبير عن التضامن مع المملكة.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة 3 أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.