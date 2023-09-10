لحظة إنقاذ رضيعة تحت أنقاض زلزال المغرب (فيديو)

تمكن الأهالي في المغرب من إنقاذ رضيعة من تحت أنقاض الزلزال المدمر، الذي تسبب في وفاة أكثر من 2012 شخصًا وإصابة 2032 حتى الآن.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الأحد، لحظة إخراج مجموعة من الأهالي لرضيعة من تحت أنقاض الزلزال، دون أي معلومات عن مصير أسرتها.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” جو إنجليش، إن جهود البحث والإغاثة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مؤخرا دخلت مرحلة صعبة، لكنه ما يزال هناك أمل في العثور على المزيد من الناجين.

وأضاف أنه دائما ما تكون أي استجابة إنسانية معقدة وصعبة ومليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن أول 72 ساعة من عمليات البحث والإنقاذ تكون حرجة للغاية.

وأشار إلى أن العديد من الأسر التي فرت من منازلها في أعقاب الزلزال أمضت ليلة ثانية في شوارع مراكش أكبر مدينة قريبة من مركز الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد أمس الأول (الجمعة).

تفاصيل زلزال المغرب

ضرب زلزال بقوة 7 درجات مناطق عدة في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

ترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

خلف الزلزال الذي ضرب المغرب صدمة بين السكان وتفاعلًا دوليًّا واسعًا مع الكارثة الإنسانية، وسارعت الدول والمنظمات إلى التعبير عن التضامن مع المملكة.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة 3 أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.