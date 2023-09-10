موعد انتهاء فصل الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق

شهد العالم هذا العام فصل الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

تعيش مصر خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع درجات الحرارة، خلال موجات متتالية شهدتها جميع المحافظات المصرية منذ بداية فصل الصيف 2023، بعد أن وصل إلى ذروته.

ويتساءل كثيرون عن موعد انتهاء فصل الصيف في مصر، إيذانا بانخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس، ومن ثم تحسن الأحوال الجوية.

فقد بدأ فصل الصيف فلكيًا، بحدوث الانقلاب الصيفي في 21 يونيو 2023، ويبلغ طوله 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

ومن المتوقع أن ينتهي فصل الصيف 2023 فلكيا وجغرافيا، يوم 22 سبتمبر الجاري، والذي سيكون آخر أيام فصل الصيف 2023 في نصف الكرة الأرضي الشمالي، وفقا للحسابات الفلكية.

كما يبدأ فصل الخريف فلكيا، بحدوث الاعتدال الخريفي يوم 23 سبتمبر المقبل الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، وفقا للحسابات الفلكية ليستمر فصل الخريف 2023 في نصف الكرة الأرضية الشمالي حوالى 89 يوما.

ومن المقرر أن يكون الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي إيذانا بنهاية فصل الشتاء فيه.

وبعد حدوث الاعتدال الخريفي سيبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم بحدوث الانقلاب الشتوي وهو ذروة فصل الشتاء فلكيا، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة.

درجات الحرارة، اليوم السبت :

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.