قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية فى الشرقية

نظمت جمعية الأورمان، قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.



أكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.



وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: «صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك»، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا أن المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقريتي سنجها وحى مبارك بمركز كفر صقر، وقريتي أبو متنا وبهنيا بمركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية.



وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.