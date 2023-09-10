برلماني: رؤية السيسي لتخزين الحبوب يسهم في حل أزمة الغذاء العالمية

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة العشرين مشيداً بمقترحات الرئيس السيسي خلال كلمته بالدورة ال18 لقمة العشرين وفى مقدمتها إعلان استعداد مصر استضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لأزمة الغذاء العالمي.



وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الاقتراح المصرى يمثل حلا كبيرا للأزمة العالمية الراهنة مشيداً برؤية مصر لتدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل بالإضافة إلى ما تتخذه مصر من خطوات لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة في العالم

وأكد الدكتور محمد سليم أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين "G20" تعكس أهمية ومكانة مصر كدولة محورية فاعلة إقليمياً وعالمياً مشيداً بمطالب الرئيس خلال كلمته بتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالًا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء ومواجهة التأثر الكبير التغيرات المناخية مع التأكيد على أهمية وفاء الدول الكبرى التزاماتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية الدولية.

وأكد الدكتور محمد سليم أن الرئيس السيسى وضع قضايا مشكلات القارة السمراء فى صدارة وبؤرة الاهتمام العالمى مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته مساندة ودعم رؤية الرئيس السيسى لحل جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدول الافريقية

