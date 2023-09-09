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السبت 09 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس خارجية النواب: مشاركة السيسي بقمة العشرين تعكس تمثيل الواعد للاقتصاد المصري  

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين التى استضافتها الهند لها اكثر من دلالة ، اولها العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والهند والتي تتطور علي المستوي الثنائي او بفعل عضوية البلدين فى تجمعات ومنظمات اقتصادية متخصصة مثل البريكس او قمة العشرين او حركة عدم الانحياز من اهمية لسياسة مصر الخارجية التى ترتكز على التوازن والتنوع فى علاقاتها الدولية.

مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين 

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ولفت درويش فى تصريحات صحفية له اليوم أن تأتي تلك الدلالات هو حرص مصر علي تطوير المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بشكل يتسق مع التزامات القوي المعنية بقضايا مبادلة الديون والتنمية المستدامة وقضايا مواجهة تغيرات المناخ والتحول للاقتصاد الاخضر.

 

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن ثالث تلك الدلالات  حضور الرئيس يعكس الحرص علي تمثيل الاقتصاد المصري الواعد والقادر علي ان يكون حلقة الوصل والاتصال بيين العالم والقارة الأفريقية والبوابة الرئيسة لتحقيق التنمية افريقيا

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