برلماني: السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة أزمة الغذاء

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا والملفات التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته أمام قمة مجموعة العشرين بالهند مشيرا إلى أن كلمته أمام القمة كشفت حجم التحديات التي يشهدها العالم بصفة عامة والقارة الإفريقية الافريقية بصفة خاصة.



وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم في هذه الفترة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية وضرورة العمل على التوازن بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية الحقيقة مشيداً

برؤية الرئيس السيسى فى كلمته من أجل مواجهة تحدي التغيرات المناخية وكذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتقليل الانبعاثات ومن ثم الحفاظ على البيئة.

كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بتركيز الرئيس السيسى فى كلمته خلال القمة وهو ما يتعلق بملف الغذاء عالميا وأهمية أن يكون هناك عدالة في حق كل الدول لتأمين احتياجات شعوبها.

وإعلان مصر مؤخرًا استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذه الأزمة عالميا.

مطالباً من المجتمع الدولى اعطاء اهمية كبرى لمختلف القضايا المهمة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته للحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية

